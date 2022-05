Festa dei popoli: oltre 15mila i partecipanti alla manifestazione

BARI - La 17esima edizione della Festa dei Popoli si è conclusa con numeri importanti. Sono stati oltre 15mila i partecipanti alla manifestazione, tra attività collaterali e la tre giorni svoltasi al parco Princigalli di Bari dal 20 al 22 maggio, iniziativa promossa dal Centro Interculturale Abusuan e i Missionari Comboniani in collaborazione con il Comune di Bari, Regione Puglia, un’importante rete di associazioni e comunità straniere e, da quest’anno, con MMM - Migrants Music Manifesto, progetto internazionale cofinanziato dal Programma Europa Creativa della Commissione Europea del quale Abusuan è il partner italiano.La Festa dei Popoli 2022, dedicata a Padre Gianni Capaccioni, scomparso recentemente, e a tutti i profughi del mondo, ha offerto un ricco programma di concerti, danze dal mondo, visite guidate e laboratori. Dal 20 al 22 maggio si sono svolte esibizioni degli studenti e delle studentesse degli istituti scolastici di Bari “Nicola Zingarelli-Anna Frank”, Tommaso Fiore” e “Amedeo D’Aosta”, visite guidate nel centro storico di Bari, danze in cerchio da tutto il mondo e i concerti di Meschino, Pier, Gasbi, nome d’arte di Rocco Amati, Al Verde, Mariachiara Gianfelice, in arte Marea, e, ancora, i Guatemala, Alessandro Porcelli e Cedro, Radiodervish, Erica Mou, Dario Maltese canta Fabrizio De Andrè e Bande Rumorose.