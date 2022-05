Prime prove nel cielo nuvoloso di Bari durante il pomeriggio di giovedì 5 maggio 2022 per le Frecce Tricolori, in vista dell'esibizione di domenica 8 maggio a partire dalle ore 16, in concomitanza con la festa patronale di San Nicola. La pattuglia acrobatica nazionale ha anticipato ai baresi alcune figure dello spettacolo di domenica prossima.