Conference League: la Roma vola in finale

Nell'andata la Roma pareggio' 1-1 a Leicester,. La Roma sfiderà in finale il 25 Maggio a Tirana il Feyenoord che nel ritorno dell' altra semifinale pareggia 0-0 a Marsiglia. Nell'andata a Rotterdam il Feyenoord vinse 3 -2.

- Nella semifinale di ritorno di Conference League la Roma vince 1-0 all' Olimpico col Leicester e si qualifica per la finale. Per i giallorossi decisiva la rete realizzata all' 11 del primo tempo da Abraham di testa.