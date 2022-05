Guerra fra le galassie contro il “Sommo Assoluto”

TINA AVENTAGGIATO - Baseolo corre e non sa perché; nessun ricordo e un forte dolore al petto. Una capanna può essere la salvezza? Raccogliere le idee. Ma quali? Non ci sono. Solo la consapevolezza di non sapere nulla. Chi è?

Così inizia il romanzo di esordio di Maurizio Alessandrì (scrittore di Poggiardo, Lecce) e ci proietta nelle galassie.

Amanda spiegherà a Baseolo chi è: un guerriero folk, come lo è lei. Insieme sono stati in accademia; insieme hanno vissuto una storia d’amore però finita; ancora insieme sono a compiere la missione di raggiungere il laboratorio del dottor Marcel e distruggere la sua macchina del tempo dopo aver copiato i dati della ricerca.

Un incidente ha cancellato la sua memoria. Diventa così una palla al piede per Amanda? Come portare a termine la missione? In realtà l’analisi cerebrale rivela che Baseolo ha subìto una cancellazione selettiva dei suoi ricordi, ma mantiene intatte le sue qualità di combattente, indispensabili per quella missione che può continuare. Anche la passione tra i due giovani si riaccende.

Maurizio Alessandrì delinea una storia di arroganza, potere e sopraffazione. È divulgata da una trasmissione in onda sulle tv di tutti i mondi, in cui il dottor Marcel, sessanta anni, mai studiato, ma genio del male, rivela il suo immenso potere e ricatta.

Quaranta miliardi di esseri di varie razze intelligenti guardano sbigottiti lo scontro tra due individui perfettamente identici, uno dei quali prelevato dal dottor Marcel in una delle sue incursioni nel passato.

Ecco il potere e la pericolosità del dottor Marcel per la sopravvivenza dell’Universo. Egli è in grado di usare a suo piacere le dimensioni di tempo e spazio. Da lì lancia il suo ricatto: vuole il potere assoluto.

«Mi darete il potere sulla confederazione, potere assoluto.» Tutto e tutti ai suoi ordini.

«Se non accettate le mie richieste vi toglierò pezzo pezzo le persone e le cose che amate». Vuole essere chiamato Sommo Assoluto.

Il primo ministro Biuck è disperato. Non può accettare, ma il dottor Marcel ha fatto di sua sorella una sua vittima e può ucciderla. Biuck prende tempo. Accetta, e intanto pensa a come uccidere il malefico genio.

Il dottor Marcel è anche nel mirino di un’altra squadra, l’Aurora volante. Sono sette cadetti dell’Accademia stellare in fuga verso la Galassia Arquata in una missione di spionaggio: un messaggio intercettato dei Triplidi fa riferimento a un oggetto alieno invisibile che ha assimilato tre delle loro astronavi.

Si tratta sicuramente di una tecnologia avanzata e sconosciuta di cui è bene impadronirsi prima dei Triplidi.

Il viaggio stellare, dell’Aurora volante e della navicella di Baseolo, è pieno di pericolo e la trama del romanzo si dipana risolvendoli, ma presto, in una continua lotta contro il tempo e prima che salvare i mondi non sia troppo tardi.

L’incontro con gli Ascali è decisivo. Vengono da una galassia molto lontana e sono una delle prime forme di vita apparse nell’Universo. Contano milioni di anni di evoluzione e si sono assunto il compito di mantenere l’ordine nell’Universo.

Sono venuti per punire gli esseri umani perché uno di loro ha peccato: il dottor Marcel. Si è arrogato il diritto di creare la vita in modo artificiale: clona esseri umani. Una facoltà che la loro religione nega agli umani. Gli Ascali distruggeranno gli esseri umani se il dottor Marcel non verrà loro consegnato entro ventiquattro ore.

I giovani guerrieri dovranno mettere in campo tutte le loro competenze, qualità e innumerevoli giochi di illusione per portare a termine la missione entro i termini della consegna fissata dagli Ascali. Riusciranno a salvare gli umani?

“Baseolo”, di Maurizio Alessandrì, BookSprint Edizioni 2022, pp., euro 17.90.