Play Off Serie C: il Padova e il Palermo si qualificano per la finale

Nel secondo tempo al 4’ Chiricò del Padova sfiora la rete. Al 14’ Iemmello dei calabresi per pochissimo non riesce a raddoppiare. Al 32’ i veneti pareggiano con Curcio di testa. Al 97’ il Padova realizza la rete decisiva con Chiricò su punizione. Nell’andata i veneti pareggiarono 0-0 al “Ceravolo”.





Nel ritorno della seconda semifinale il Palermo vince 1-0 al “Barbera” con la Feralpi Salò e si qualifica per la finale. Nel primo tempo al 6’ Guerra dei lombardi non concretizza una buona occasione. Al 36’ Soleri dei rosanero siciliani va vicino al gol. Al 45’ il Palermo passa in vantaggio con Brunori con una conclusione di sinistro su passaggio di Soleri.





Nel secondo tempo al 35’ Somma dei siciliani colpisce la traversa. Nell’andata il Palermo vinse 3-0 in trasferta. In finale i rosanero sfideranno in due gare il Padova. L’andata si giocherà Domenica 5 Giugno all’”Euganeo”. Il ritorno si disputerà Domenica 12 Giugno al “Barbera”.

Nel ritorno della prima semifinale dei Play Off di Serie C il Padova vince 2-1 all’ “Euganeo” con il Catanzaro e si qualifica per la finale. Nel primo tempo al 5’ Ronaldo dei veneti con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 13’ Bifulco del Padova non concretizza una buona occasione. Al 30’ i calabresi passano in vantaggio con Sounas con una girata al volo di destro su cross di Vandeputte. Al 38’ Biasci del Catanzaro va vicino al gol.