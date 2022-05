Il Milan sarà campione della Serie A? Cosa dicono i bookmaker

(via Ac Milan fb)

Dall’altra parte invece il Cagliari aspetterà con ansia la partita della Salernitana a Empoli nell’anticipo del sabato, che potrebbe dare una marcia in più agli isolani nel caso i campani non dovessero vincere al Castellani.



In ogni caso si deciderà tutto all’ultima giornata come non accadeva da tempo. Infatti sia per la lotta salvezza, che per le qualificazioni in Europa e Conference League, che per l’assegnazione dello scudetto a 180 minuti dalla fine vige ancora tanta incertezza, anche se il Milan ha due match point trovandosi due punti davanti all’Inter di Simone Inzaghi.

Maggio è il mese della fine di quasi tutte le competizioni di calcio per club, e molto spesso accompagna l’inizio delle competizioni per nazionali. È stato così l’anno scorso quando subito dopo la fine della Serie A è iniziato l’Europeo poi vinto dalla nazionale italiana maschile di calcio, e sarà così anche quest’anno. Infatti a chiusura del campionato di Serie A inizierà la Nations League, ma vediamo chi fra Inter e Milan riuscirà a cucirsi sul petto lo scudetto 2021-2022, che per l’Inter vorrebbe dire seconda stella perché arriverebbe a 20 titoli nazionali.Comunque dovesse andare il Milan avrà fatto un grande campionato. Questa è una certezza, anche vedendo le quote sulla possibile vincitrice della Serie A sui vari siti scommesse aams . La squadra di Pioli non ha avuto Ibrahimovic per oltre 15 giornate, e ha praticamente dovuto giocare con il solo Giroud in attacco quando è stato disponibile. Ma ora mancano due giornate e la vittoria del Milan al Bentegodi sul campo di un Verona a caccia del proprio record di punti in A ha dato certezze, entusiasmo e forze che servivano ai rossoneri. Ora a San Siro arriva l’Atalanta, squadra che rappresenta un po’ la “bestia nera” per il Milan. Infatti i rosso neri non riescono a vincere in casa contro i bergamaschi dalla stagione 2013-2014.La lotta per lo scudetto incrocia anche un’altra lotta, quella per la salvezza. Diverse volte in Serie A si è verificata questa situazione, ma forse mai come questa volta le due sono così direttamente connesse. Infatti l’Inter, che ha da poco alzato la sua ottava Coppa Italia della storia, giocherà domenica sera a Cagliari all’Unipol Domus, in casa di una squadra rivitalizzata dal pareggio raggiunto all’ultimo minuto di recupero allo Stadio Arechi di Salerno. Quindi qualora il Milan non dovesse vincere contro l’Atalanta l’Inter potrebbe addirittura superare i cugini mettendosi davanti a tutti a 90 minuti dalla fine, un’occasione che Barella, ex del match, e compagni non possono non prendere in considerazione.