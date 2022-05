Il video in bianco e nero di Zelensky per l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale

(Agenzia Vista) Kiev, 08 maggio 2022 - "Quest'anno diciamo "Mai più" in modo diverso. Sentiamo "Mai più" in modo diverso. Suona doloroso, crudele. Senza un'esclamazione, ma con un punto interrogativo. Tu dici: mai più? Dillo all'Ucraina" le parole del Presidente ucraino Zelensky nel suo messaggio in occasione della fine della seconda guerra mondiale. /