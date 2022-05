Bortolas (Donne Impresa Coldiretti): Festa della mamma solidarietà e vicinanza alle donne ucraine

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2022 - “E’ grande la rete di solidarietà che è nata in maniera spontanea in tutta Italia per essere vicine alle nostre sorelle ucraine. Con la spontaneità tipica delle aziende agricole in particolare quelle femminili accogliamo le nostre sorelle ucraine in azienda con il dialogo e con le attività”, ha commentato Chiara Borotolas.