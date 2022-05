illuminadiviola: la città di Bari aderisce alla campagna di sensibilizzazione sulle malattie infiammatorie croniche intestinali

BARI - Su invito dell’associazione M.I.Cro. Italia, che rappresenta i pazienti affetti dalla malattia di Crohn e dalla colite ulcerosa, la città di Bari aderisce alla campagna #illuminadiviola.Domani, giovedì 19 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche intestinali, la fontana monumentale di piazza Moro sarà illuminata di viola per far luce sulle disabilità invisibili e rompere il silenzio che accompagna le malattie infiammatorie croniche dell’intestino.