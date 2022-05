Trinitapoli: dal Sole 24 Ore riconoscimento studio legale anno '22 all'Avv. Francesco Di Natale

"Questo prestigioso titolo ci dice l'avv. Francesco - di cui l’autorevole quotidiano ci ha insignito è il frutto dell’intenso lavoro condotto in questi anni con professionalità ed impegno al fine di garantire un’assistenza sempre più qualificata e specializzata per la nostra clientela. Ringrazio – continua il legale - moglie Stefania per il suo intenso e scrupoloso lavoro, i miei collaboratori e tutti i clienti che ci hanno sostenuto".