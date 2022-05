In Fiera una giornata dedicata all’Artigianato pugliese

BARI - Consegna di nove attestati per il conferimento del titolo di Maestri artigiani e presentazione del volume “Puglia Fare è Sapere - Eccellenze dell’artigianato artistico regionale”Sono nove gli artigiani a cui la Regione Puglia consegnerà domani l’attestato per il conferimento del titolo di Maestro durante l’iniziativa completamente dedicata all’artigianato pugliese, che si terrà domani, 03 maggio, alle ore 9 presso la Fiera del Levante, Padiglione 152, Sala 2.Si tratta di un riconoscimento previsto dalla L.R. 19 giugno 2018, n. 26 recante "Disciplina dell'apprendistato e norme in materia di Bottega scuola" il cui intento è quello di valorizzare e promuovere il recupero dei mestieri dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura pugliese, ritenendo che tale settore, se incentivato, possa creare nuova occupazione giovanile, e non solo, favorire altresì il passaggio generazionale affinché produzioni così importanti non scompaiano.La cerimonia di conferimento di n. 9 attestati di Maestro Artigiano ad altrettanti artigiani e artigiane, che si aggiungono ai 64 titoli finora già conferiti, sarà aperta dall’Assessore regionale allo Sviluppo economico e sarà seguita dalla presentazione del Volume “Puglia Fare è Sapere - Eccellenze dell’artigianato artistico regionale”, a cura di Roberto Lacarbonara, edito da Sfera Edizioni (Bari).La chiusura dei lavori è affidata al Presidente della Regione Puglia.