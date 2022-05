La Regina Elisabetta non parteciperà al tradizionale Queen's Speech

LONDRA - La sovrana, da tempo alle prese con alcuni problemi di salute, non sarà presente alla consueta lettura del programma del governo britannico. Elisabetta sarà sostituita dall'erede al trono Carlo, rende noto Buckingham Palace. L'assenza, secondo i medici, sarebbe dettata da "motivi precauzionali".I problemi di mobilità, che tormentano la monarca 96enne come lei stessa ha confessato, le impediranno di presenziare per la prima volta da quasi 60 anni a un appuntamento così solenne a cui sarà costretta a farsi rappresentare dal figlio Carlo, erede al trono. L'ennesimo forfait è stato annunciato da Buckingham Palace, con uno stringata nota ufficiale resa nota solo alla vigilia dell'evento."La Regina - si legge - continua a sperimentare problemi episodici di mobilità e, dopo essersi consultata con i suoi medici, ha deciso con riluttanza di non partecipare allo State Opening", l'apertura formale dell'anno parlamentare.