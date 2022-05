Il discorso di Putin alla Parata della Vittoria del 9 Maggio

(Agenzia Vista) - Mosca, 9 Maggio 2022 - "Si stavano preparando apertamente per un'operazione punitiva nel Donbass, per un'invasione delle nostre terre storiche, compresa la Crimea, e il blocco NATO ha iniziato un attivo sviluppo militare dei territori adiacenti ai nostri. In questo modo, si è creata una minaccia assolutamente inaccettabile per noi. La Russia ha dato una risposta preventiva all'aggressione; è stata una decisione forzata, tempestiva e l'unica giusta. La decisione di un Paese sovrano e forte". Le parole di Putin nel corso del suo discorso per il Giorno della Vittoria.