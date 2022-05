La Svezia avvia le pratiche formali per entrare nella Nato

Sulla posizione della Turchia su Svezia e Finlandia, Borrell ha sottolineato: "Sono sicuro che il Consiglio Atlantico supporterà il più possibile" l'adesione dei due Paesi e "so che la Turchia ha avanzato qualche obiezione ma la Nato sarà in grado di superarle".



"L'esistenza stessa della Russia è irritante per l'Occidente, il mondo occidentale è pronto a fare di tutto perché la Federazione non viva come vuole. Gli Stati Uniti si comportano in maniera ostile nei confronti della Russia": lo ha detto il portavoce del Cremlino Dimitrij Peskov secondo quanto riporta l'Agenzia russa Tass. "Il Paese perde la sua sovranità se non difende fermamente i suoi interessi", ha aggiunto

STOCCOLOMA - La ministra degli Esteri svedeseha firmato il documento per la richiesta ufficiale per aderire all'Alleanza Atlantica. "È la miglior soluzione per la Svezia", commenta Linde. Intanto, le forze di Kiev hanno colpito un villaggio russo al confine con l'Ucraina."Sono sicuro che la Svezia e la Finlandia nella loro richiesta di adesione alla Nato riceveranno un forte sostegno da tutti i Paesi Ue perché ciò aumenta la sicurezza e ci rende più forti": lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Esteraprima della riunione dei ministri della Difesa dell'Ue al quale parteciperanno anche il titolare della Difesa ucrainoe il vice segretario generale della Nato,