Maldarizzi: successo per il primo Ma.D.E. Day

BINETTO (BA) - Tanta adrenalina per il primo appuntamento di Ma.D.E. Club - Maldarizzi Driving Experience, il Club automobilistico firmato Maldarizzi Automotive per agli amanti della guida sportiva.Domenica 15 maggio è stata la prima volta per il Ma.D.E. DAY!All’Autodromo del Levante – Binetto, i clienti di Maldarizzi Automotive hanno avuto la possibilità di girare in pista, spingendo al limite le loro super sportive. Circa trenta appassionati di motori hanno fatto sfrecciare le loro auto.L’evento a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria è stato riservato ai possessori di BMW M, Mercedes AMG, MINI JCW, Alfa Romeo Quadrifoglio e Abarth. Gli sfidanti hanno preso parte alla gara, ognuno portando a casa il proprio record personale e il ricordo di una giornata adrenalinica.Il Ma.D.E. DAY si è svolto in sicurezza: all’arrivo in pista il team ha verificato le condizioni delle vetture, fornendo caschi e sottocaschi precedentemente igienizzati.Ma.D.E. DAY rientra negli eventi targati Ma.D.E., la prima associazione automobilistica sportiva del Sud Italia per i possessori di Perfomance Car e gli appassionati della guida e delle vetture sportive, performance e luxury, con eventi a tema, corsi di guida sicura e sportiva, raduni, gare, Car Tour, esibizioni sportive e di intrattenimento.«Finalmente dopo tre anni di attesa a seguito della pandemia siamo riusciti a lanciare uno dei formati tanto attesi previsto dal progetto Ma.D.E. – ha dichiarato Nicola Maldarizzi, Co-CEO di Maldarizzi Automotive - è stato un grandissimo momento di adrenalina vedere tutti i nostri clienti in pista con le loro auto. Adesso il nostro obiettivo è organizzare almeno 5/6 eventi all'anno per coinvolgere un target più ampio di clienti, permettendo di far scoprire le peculiarità più profonde di ogni singola vettura».