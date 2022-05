Ospedale San Cataldo: bene i 105 milioni ma le tempistiche continuano a lievitare

BARI - Il vicepresidente di cdx della Commissione Sanità rileva che sicuramente i 105mln di euro recuperati per gli arredi e le attrezzature elettromedicali del nuovo ospedale San Cataldo sono una buona notizia, ma rappresentano l'ennesimo tentativo di gettare fumo negli occhi ai cittadini del capoluogo ionico.Basta fare due calcoli sulle tempistiche di realizzazione della struttura: questa non sarà ultimata e consegnata prima del 2025-2026. perché le tempistiche annunciate dalla sinistra non saranno come sempre rispettate perché adesso bisognerà fare le gare, appaltare, quindi andrà via altro tempo, mentre sarebbe stato più normale che he questi imprevisti - che si stanno frapponendo tra la compiuta realizzazione della struttura in cemento (avvenuta nel pieno rispetto dei tempi di consegna) e l'ultimazione del secondo appalto - andavano previsti all'inizio e non in corso d'opera.