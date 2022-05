Per l'estate 2022 Msc Crociere punta sulle escursioni sostenibili

GINEVRA – Il nuovo programma di escursioni a terra di MSC Crociere per l’estate 2022 ha l’obiettivo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e sostenere le attività eco-friendly.Innanzitutto, è stato incrementato l’utilizzo di bus navetta elettrici e ibridi per trasportare gli ospiti dai porti ai luoghi di maggiore interesse turistico in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Spagna e Svezia, dando così piena attuazione al piano di MSC Crociere che punta ad aumentare l'utilizzo del trasporto terrestre verde in futuro. L’Italia è invece tra i paesi in cui la Compagnia organizza più tour sostenibili in bici, che sono infatti disponibili in ben 5 città: a Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo e Messina. A livello globale i tour in bicicletta organizzati da MSC Crociere sono ben 150 in 21 paesi e presto saranno disponibili ulteriori 'Protectours', appositi percorsi a terra che MSC Crociere ha introdotto per la prima volta nel 2020 per consentire agli ospiti di MSC Crociere di scoprire destinazioni dando al contempo un contributo positivo all’ambiente. Fino al 70% di questi tour prevede attività a impatto ambientale zero - come camminare, andare in bicicletta o in kayak - mentre altri offrono un contributo diretto all'ambiente, aiutando la protezione di habitat e specie.MSC Crociere si è impegnata per fornire ai tour operators una formazione sul turismo responsabile e sostenibile in occasione dei "Protectours", disponibili all'inizio dell'estate 2022 in 20 porti, che diventeranno poi 90 entro la fine della stagione.Tra le attività previste nei 'Protectours' rientrano: la piantumazione degli alberi per ricostituire le foreste perdute nell'isola greca di Rodi, la raccolta dei rifiuti di plastica dalle spiagge del mare Adriatico, tour a piedi nella natura alle Bahamas, la fabbricazione di gioielli ecologici a Helsinki, agricoltura urbana e apicoltura a Rotterdam, agricoltura biologica sui tetti a Copenhagen e pulizia delle pietre in Scozia.Marialuisa Iaccarino, Head of Shore Excursions di MSC Crociere, ha dichiarato: "I viaggi e il turismo hanno un ruolo molto significativo nell’ambito della decarbonizzazione globale. Dobbiamo dunque dimostrare la nostra leadership assicurandoci di soddisfare le aspettative dei viaggiatori e favorire una maggiore consapevolezza e impegno nella protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale. In MSC Crociere siamo determinati a dimostrare che tutto il settore può essere protagonista nella creazione di un turismo sostenibile".Il programma di escursioni a terra di MSC Crociere per l'estate 2022 è il più ricco proposto fino ad oggi, con quasi 1.400 tour, di cui 640 in Nord Europa, 550 in Mediterraneo e 200 ai Caraibi.Per le crociere dell’estate 2022, gli ospiti che prenotano in anticipo una delle escursioni a terra beneficiano di una riduzione di prezzo fino al 20%. La prenotazione anticipata garantisce un posto sui tour più popolari oltre all'ingresso per alcune delle attrazioni che potrebbero non essere disponibili il giorno della visita proposta.Dallo scorso 1° aprile MSC Crociere ha introdotto nuovamente la possibilità di visitare in autonomia le destinazioni toccate dall’itinerario, dopo che nel 2020, a causa della pandemia, erano state inaugurate le escursioni nella "bolla sanitaria". La nuova organizzazione consentirà agli ospiti di scendere a terra nel rispetto delle norme stabilite dalle autorità locali.La Compagnia si è posta l’obiettivo a lungo termine di raggiungere emissioni nette di gas serra pari a zero per le sue operazioni entro il 2050. Un obiettivo che sarà raggiunto investendo e sostenendo lo sviluppo di nuove soluzioni e implementando tecnologie all'avanguardia da impiegare su tutta la flotta di navi della compagnia.Esplorazione della riserva naturale del cratere degli AstroniEsplorare un'emozionante riserva naturale vicino Napoli, situata all’interno di un cratere di un vulcano spento. Questo tour guidato prevede una visita alla Riserva Naturale del WWF della caldera degli Astroni, che si estende dal confine occidentale di Napoli fino al comune di Pozzuoli. Situata nel supervulcano dei Campi Flegrei, famosa in epoca romana per le sue sorgenti termali, la caldera degli Astroni si formò con il crollo di un vulcano estinto da 3.700 anni. Scendendo nelle sue profondità, si entrerà in boschi fittissimi ben conservati, con tre laghi alla base che risalgono alle sue origini e che sono situati a soli 10 metri sopra il livello del mare. Il più ampio, il Lago Grande, è alimentato da una fonte sotterranea, mentre il Cofaniello Piccolo e il Cofaniello Grande, molto più piccoli, sono alimentati dalle piogge.Meraviglie della natura selvaggia della SardegnaUn'escursione esclusiva e un'osservazione naturalistica alla scoperta dell'incredibile foresta del Monte Arcosu, la più estesa zona di macchia nel Mediterraneo. Il tour prevede una visita nella meravigliosa area selvaggia della Riserva Naturale del Monte Arcosu, la più estesa oasi naturale d'Italia, una riserva di caccia privata acquistata dal WWF con il sostegno finanziario dell'Unione Europea. Grazie all'assistenza e alle spiegazioni dell'esperta guida naturalistica, sarà possible scoprire i vari tipi di flora e fauna mediterranee e avvistare caprioli e altre specie che si vivono nelle radure della foresta. Un'escursione su circa 5 km di sentieri nel totale rispetto del ricco ambiente incontaminato.