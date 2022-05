Presentazione book TaLab: saggio straordinario degli interventi che stanno cambiando il volto della città di Taranto

TARANTO - Parteciperò domani, lunedì 23 maggio 2022, alla presentazione del volume “TaLab studi e progetti” curato dall’ASSET Puglia (Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio), che si terrà presso il Palio di Taranto, in Piazza Castello, alle ore 17,00, alla presenza del Direttore Generale, Ing. Elio Sannicandro. Così Mino Borraccino consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano per Taranto.Sono onorato - prosegue - di aver curato la prefazione, di questo testo sulle progettazioni del Laboratorio Urbano di Taranto, con un intervento sulla collaborazione tra gli Enti per il rilancio del territorio jonico: una strategia da sempre perseguita dal sottoscritto grazie all’intesa col Presidente Emiliano, col già sindaco Melucci, per il completo raggiungimento degli obiettivi della collettività.La città di Taranto ed il suo territorio sono in pieno fermento, ciò ci lusinga perché testimonia il proficuo lavoro svolto in questi anni, grazie anche alla sinergia interistituzionale che siamo in grado di garantire, come Regione Puglia con il Comune di Taranto ed il Governo centrale.Opere terminate, cantieri in atto e progetti per il futuro sono ben tangibili, ne sono un esempio il programma innovativo di rigenerazione urbana che ha interessato diversi punti della città: dal quartiere Paolo VI, alla città vecchia, all’area esterna alla Concattedrale, al Porto; il restauro e la nuova destinazione di alcuni palazzi storici come Palazzo Frisini che diventerà residenza per studenti universitari; l’aggiudicazione dei Giochi del Mediterraneo 2026, che si svolgeranno a Taranto e provincia nel 2026, con un coinvolgimento di migliaia di persone tra turisti, atleti, spettatori, operatori della comunicazione ed una visibilità straordinaria a livello mondiale.A Taranto si attua la mobilità sostenibile con l’obiettivo di efficientare l’intermodalità urbana ed extraurbana per facilitare i collegamenti con e all’interno della città grazie all’adozione di tecnologie intelligenti che favoriscono la mobilità attiva pedonale e ciclistica, l’uso dei mezzi pubblici: strategie che contribuiscono a migliorare la qualità dell’aria.E’ in atto un processo partecipativo che riguarda la transizione energetica per uno sviluppo verde ad impatto climatico zero entro il 2050; che mira alla decarbonizzazione e alla riconversione all’uso di fonti rinnovabili con l’abbattimento delle emissioni e la gestione intelligente dell’energia nella grande industria e nel siderurgico.Per Taranto è in piena attuazione il Piano strategico regionale di sviluppo “Taranto Futuro Prossimo” che comprende sviluppo in più direzioni: dalla cultura, con l’avvio della Facoltà di Medicina, e non solo, alla valorizzazione della risorsa mare, della blue economy, ed alla strategica istituzione della Zona Economica Speciale (ZES) che favorisce insediamenti produttivi delle imprese locali e non, nelle aree in prossimità del Porto di Taranto, dell’Aeroporto di Grottaglie, collegati alla rete transeuropoea dei trasporti, che grazie agli strumenti legislativi di agevolazione fiscale sono volano di sviluppo per l’intero territorio.Avanti dunque in questa direzione per affermare di Taranto la sua vocazione storica, di città solare dal punto di vista della bellezza, della cultura, del buon vivere, dell’economia.