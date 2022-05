Sanità, Bellomo (Lega): "Serve programmazione, non improvvisazione"

BARI - “Il governo regionale ha l’obbligo di rafforzare gli organici della sanità pugliese. Il mix di degrado, caos e inefficienza degli ospedali pubblici, in assenza di strategia e programmazione, è destinato inevitabilmente a crescere e non a diminuire. Specie nei pronto soccorso, dove la situazione è ormai incandescente in ogni periodo dell’anno. Esistono precise responsabilità di una politica che non sa anticipare gli eventi, ma li subisce. Non si può essere precari a vita, e chi ha maturato un diritto deve essere stabilizzato, ma questa non può rappresentare la soluzione. E’ necessario fare scelte che non siano dettate dall’emergenza e non creino disparità tra gli aspiranti operatori sanitari. Il merito si seleziona in trasparenza, ha bisogno di regolari concorsi e di studi preliminari sulle esigenze reali, non può mai derivare da colpevole inerzia e malgoverno. Bisogna sostituire da subito l’incertezza e l’instabilità con la certezza e la stabilità che nascono dalla pianificazione e non dall’improvvisazione. L’assessore Palese immagino sia stato chiamato al capezzale della sanità regionale anche per questo. Altrimenti, ci saremmo rivolti a Ridge di Beautiful... Finora, però, e dispiace doverlo constatare, il suo atteso lavoro progettuale risulta non pervenuto”. Lo dichiara, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.