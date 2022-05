Serie B: il Vicenza vince 1-0 a Cosenza

Nell’andata dei Play Out di Serie B il Vicenza vince 1-0 al “Menti” con il Cosenza. Nel primo tempo al 27’ Cavion dei veneti con una conclusione da fuori area colpisce la traversa. Al 34’ è annullato un gol a Caso dei calabresi per un fuorigioco.

Nel secondo tempo al 6’ Caso del Cosenza non concretizza una buona occasione. Al 7’ Diaw dei veneti va vicino al gol. Al 45’ il Vicenza realizza la rete decisiva con Maggio con una conclusione di destro. La gara di ritorno si giocherà Venerdì 20 Maggio alle 20,30 al “San Vito-Luigi Marulla” di Cosenza. Al Vicenza basterà un pareggio per salvarsi. I calabresi dovranno vincere per non retrocedere in Serie C.