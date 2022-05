Calcio: la Juventus femminile vince lo scudetto

La Juventus Femminile vince lo scudetto. Nella ventunesima giornata di Serie A le bianconere superano 3-1 a Vinovo il Sassuolo. Nel primo tempo al 30’ le bianconere passano in vantaggio con Barbara Bonansea con una conclusione di destro. Al 36’ raddoppia Cristiana Girelli con un tocco al volo. Nel secondo tempo al 3’ le emiliane accorciano le distanze con Michela Cambiaghi con una girata di sinistro. Al 19’ Lisa Boattin con un pallonetto realizza la terza rete della squadra piemontese.

E’ il quinto scudetto consecutivo per la Juventus Femminile. Le bianconere sono prime con 56 punti,+5 sulla Roma seconda a 51 punti. Nella ventiduesima giornata la Juventus Femminile giocherà domani Sabato 14 Maggio alle 14,30 fuori casa contro il Milan e cercherà un successo per festeggiare il titolo. Le rossonere vincono 3-0 in trasferta con l’Inter e sono terze con 46 punti.