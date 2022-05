Stretta sulle armi in Canada

"Non ci sono motivi per cui qualcuno in Canada abbia bisogno di armi per ragioni diverse dallo sport e dalla caccia. Vedendo aumentare la violenza legata all’uso delle armi è nostro dovere intervenire". Con queste parole il premier canadese Tradeau ha presentato ai giornalisti il disegno di legge che prevede molte restrizioni alle armi a canna corta, vietandone la compravendita in tutto il Paese, dopo che già nel 2020 era arrivato il divieto di vendita ed importazioni di oltre 1.500 do armi da fuoco d'assalto. Il premier ha voluto specificare che questo non comporterà nessun stravolgimento per chi è già possessore di un'arma da fuoco ma ne limiterà l'acquisto di nuove.