Il Mago, un inno alla vita e alle emozioni nel nuovo singolo 'Le Fate'

BARI - In tutti gli store digitali è disponibile Le Fate, il nuovo singolo del cantautore barese Giuseppe Lassandro - in arte Il Mago - distribuito da Ada Music (partner di Warner Music Italia), dopo la pubblicazione del precedente brano 'Temporali'.

Le Fate è una ballad tra pop e cantautorato, che racconta di una ragazza alla quale la vita non sorride da un po’ e ciò la porta a buttare via il suo tempo ad abbattersi ogni giorno - spiega alla Gazzetta - Il ritornello è un invito a prendere in mano la propria vita e il tempo che abbiamo senza più aspettare, perché per tutti domani può essere il primo giorno d’estate.

Una poesia che ci accompagnerà per l'estate, un inno alla vita e a vivere le proprie emozioni.

Perché la scelta di non pubblicare un tormentone in linea con l’estate?

Non mi piace fare musica in base alle stagioni, ma più in base al mio mood, alle esperienze che quotidianamente vivo.

Cosa ci puoi anticipare del nuovo album?

Sarà un album ricco di testi profondi che spazieranno dall’ introspettivo all’amore. Racconterò il me di oggi, sperando che chi ascolta possa immedesimarsi nelle stesse sensazioni.

Come sarà la tua estate?

Ho appena adottato due gattini, quindi dedicherò parte del mio tempo a loro, ma sicuramente scriverò, più che posso, canzoni nuove.