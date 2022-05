Tennis, Ginevra: Cecchinato e Fognini eliminati

Nel secondo turno l’americano Reilly Opelka vince 6-3 7-5 con l’altro australiano Christopher O’ Connell. Il portoghese Joao Sousa supera 6-4 6-3 il georgiano Nikolosz Basilashvili. L’olandese Tallon Griekspoor prevale 6-3 7-5 con lo svizzero Johan Nikles. Il norvegese Casper Ruud si impone 6-3 6-1 con il francese Benoit Paire.

Nel secondo turno del torneo di tennis di Ginevra Marco Cecchinato eliminato 6-2 6-3 dal polacco Kamil Majchrzak. Il piemontese si oppone col servizio ma non basta per prevalere. Nel primo turno Fabio Fognini perde 6-4 6-3 con l’australiano Thanasi Kokkinakis. Il ligure è efficace con i passanti incrociati ma non basta per imporsi.