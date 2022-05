Torna il Maco Festival nella splendida cornice di Paestum

MILANO - Il Maco Festival torna dal 02 luglio al 15 settembre 2022 nella splendida cornice della CLOUDS ARENA di Paestum (SA).

Dopo il successo dell’edizione 2021, che ha raccolto più di 15.000 partecipanti, 80.000 visualizzazioni sui social e 27.000 geolocalizzazioni sul web, sia in Italia che all’estero, ecco i primi artisti annunciati che comporranno la nuova line up del Festival: Blanco (02 luglio), Capoplaza (23 luglio), Carmen Consoli (27 luglio), Gué (30 luglio), Coez (15 agosto) e Franco126 (19 agosto).

La Clouds Arena ospiterà anche i live di Ariete (05 agosto) e Rkomi (27 agosto). Anche quest’anno sarà l’affascinante CLOUDS ARENA di Paestum (SA) a fornire la location perfetta per rendere le performance ancora più suggestive e cariche di energia. Uno spazio mozzafiato e senza tempo, posto a pochi passi dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento, in un'area adiacente ai templi di Nettuno e di Atena, che nel 2021 ha visto esibirsi artisti del calibro di Ernia, Luché, Geolier, Manu Chao, Fast Animals And Slow Kids, Subsonica e La Rappresentante Di Lista.

Per l’edizione 2022 la CLOUDS ARENA sarà pronta ad accogliere un pubblico ancora più numeroso, arrivando a una capienza massima giornaliera di 15.000 presenze. In questo spazio sopravvissuto ai secoli, gli artisti si susseguiranno in una line up ricca e ancora da scoprire, di cui sono stati svelati già i primi sette importanti componenti.