Il ritorno dei Soft Cell: quanto sono mancati agli amanti degli anni 80

Finalmente è disponibile il nuovo album dei Soft Cell "*Happiness Not Included" pubblicato il 6 maggio da BMG.

La pubblicazione è stata anticipata dall'uscita del singolo "Purple Zone" uno straordinario duetto con le leggende dell'electro-pop, i Pet Shop Boys. Con "*Happiness Not Included" i Soft Cell - l'iconico frontman Marc Almond e il produttore/polistrumentista Dave Ball – abbracciano la loro eredità mentre avanzano fiduciosi nel presente e aggiungono un nuovo capitolo a una carriera che li ha visti raggiungere 25 milioni di dischi venduti , 6 singoli nella Top 10 del Regno Unito e un BRIT Award.

E' un'opera "*Happiness Not Included" che rivela tutti i tratti per i quali i fan hanno adorato i Soft Cell fin dall'inizio: quell'equilibrio distintivo e sorprendente tra luce e ombra, speranza e disperazione, personale e universale. I momenti salienti includono il pop struggente e arioso di "Purple Zone", che contrasta con i testi oscuri di Almond, "Bruises On All My Illusions" la cui energia dei synth dalle sfumature barocche esalta le armonie vocali teatrali, e "New Eden" brano che chiude l'album con un'atmosfera cinematografica.

"New Eden" riassume al meglio i temi dell'album mentre Almond canta: "Tutti quei piani che abbiamo fatto negli anni '60... Sembrano ingenui ora che siamo invecchiati / Partiamo alla ricerca del New Eden". Le percezioni mutevoli del passare del tempo sono un tema ricorrente in tutto il disco. In vari momenti, Almond esplora la delusione di un futuro che non si è mai materializzato, riflette sulle sue esperienze presso The Factory, esprime disillusione per il panorama dei media moderni e arriva ad accettare che la vita non è eterna. A volte c'è anche una giocosità, anche se attraverso il prisma dello spirito acerbo e nero come la pece di Almond in "Heart Like Chernobyl".

In breve: è straordinario che i Soft Cell abbiano ormai raggiunto quattro decenni di carriera e suonino ancora come rilevanti, contemporanei e più realizzati che mai. Chiaramente le avventure di Almond e Ball, sia insieme che separati, li hanno solo resi più forti.

Il duo è salito alla ribalta per la prima volta quando la loro singolare versione di "Tainted Love" ha scalato le classifiche di tutto il mondo, inclusa una corsa di due settimane al numero 1 nel Regno Unito e una posizione nella Top 10 negli Stati Uniti. Un successo stellare che ha visto i loro primi due album, "Non-Stop Erotic Cabaret" e "The Art of Falling Apart", oltre all'EP "Non Stop Ecstatic Dancing", tutti entrare nella Top 10.

L'ispirazione per la realizzazione di un nuovo album è avvenuta grazie al fenomenale concerto "final" all'O2 di Londra nel 2018. Durante il cocnerto hanno suonato tutte le loro hit come: 'Tainted Love', 'Say Hello, Wave Goodbye', 'Torch', 'Memorabilia' e molte altre. Quella che avevano programmato come fine, invece, è diventata un nuovo inizio.

Quando il duo ha iniziato a lavorare su nuovo materiale, hanno arruolato il vincitore del Grammy Phillip Larsen come co-produttore. Ora, in un capovolgimento di tutti i piani previsti, i Soft Cell hanno salutato solo per salutare ancora una volta.