Ucraina: Killnet annuncia nuovo attacco hacker in Italia

KIEV - Il gruppo hacker Killnet ha pubblicato un messaggio su Telegram che preannuncia un attacco informatico all'Italia. Nelle scorse settimane i cybercriminali avevano già colpito alcuni siti web istituzionali e la piattaforma della Polizia di Stato.Nel frattempo il presidente ucrainoha rimosso il capo della sicurezza a Kharkiv, in quanto a suo avviso "non ha lavorato per la difesa della città".Zelensky si è recato in visita alle truppe al fronte nella città di Kharkiv e ha ammesso che "le condizioni nel Donbass sono indescrivibilmente difficili".Intanto le autorità di Mariupol denunciano nuove atrocità da parte dei russi che "nei locali del supermercato Schyryi Kum hanno creato una discarica di corpi dei caduti ucraini riemersi dalle tombe quando hanno cercato di aggiustare le condotte d'acqua e anche cadaveri esumati".