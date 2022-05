Vaccini anti Covid: erogate 2.864 dosi nel barese

BARI - Aggiornamento settimanale vaccino anti Covid 6-5:Nell’ultima settimana sono state erogate 2.864 dosi di vaccino anti-Covid, per cui il totale complessivo sale a 3 milioni e 36.195. In particolare, sino ad oggi sono state somministrate 1 milione e 122.483 prime dosi, 1 milione e 86.519 seconde, 819.995 terze e 7.198 quarte dosi.I residenti di Bari e provincia dai 5 anni in poi che risultano aver ricevuto almeno due dosi sono 1 milione e 88.179, di cui 800.995 hanno effettuato anche la dose “booster” prevista a partire dai 12 anni di età.I livelli di copertura sono da tempo stabili e consolidati. Al netto della fascia non vaccinabile 0-4 anni, dai 5 anni in su è stato vaccinato il 92% dei residenti di Bari e provincia, mentre dai 12 anni la percentuale di persone protette dal vaccino è fissata al 94%.La copertura con la terza dose, da eseguire sempre a distanza di quattro mesi dal completamento del ciclo primario, riguarda attualmente l’83,6% dei residenti over 12 (84% nella sola città di Bari), con una adesione più marcata tra gli ultracinquantenni (89,3%). Continua, infine, l’attività del team mobile del Dipartimento di prevenzione: in giornata sono state somministrate 246 dosi di vaccino agli ospiti del Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Bari.In Asl Taranto, nell'ultima settimana sino ad oggi, la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 1.166 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 21 prime dosi; 60 seconde dosi; 256 richiami e 829 quarte dosi.Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, negli hub vaccinali di Taranto e provincia sono state somministrate 267 presso il Palaricciardi di Taranto; 48 dosi a Ginosa; 28 dosi a Grottaglie; 45 dosi a Manduria; 54 dosi a Massafra, 46 a Martina Franca. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 349 dosi nei propri ambulatori e 238 dosi a domicilio. Negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie sono state somministrate 46 dosi e 45 dosi nelle farmacie abilitate.Per quel che riguarda il calendario di aperture della prossima settimana, gli hub seguono lo stesso calendario mensile con due variazioni: la prima riguarda la sede del centro vaccinale di Massafra, che si sposta dal centro polivalente all’ambulatorio vaccinale in Viale Magna Grecia 173. L’hub di Taranto al Palaricciardi, invece, resta chiuso martedì 10 maggio per la festa patronale.Sono 1.788.436 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 649.829 prime dosi, 657.600 seconde dosi (incluse monodose), 479.124 terze dosi e 1.883 quarte dosi.In corso la somministrazione della quarta dose tra Rsa, Dea Vito Fazzi, sedi Sisp, Pvp Pta di Gagliano del Capo e Pvp Museo Castromediano di Lecce e Medici di medicina generale.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.375.857 dosi di cui 520.466 prime dosi, 500.507 seconde dosi, 353.575 terze dosi, 1.309 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.Sono 295.979 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.333 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.**i dati relativi alle ASL di Brindisi e Bat questa settimana non sono disponibili.