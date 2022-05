Cartabia: "Gruppo interforze a Kiev"

Il Ministro della Giustizia Cartabia, intervenuta nell'aula boonker di Palermo, ha dichiarato l'invio di esperti italiani a Kiev per indagare su possibili crimini di guerra commessi dalla Russia: "Oggi siamo chiamati a rinnovare la nostra cooperazione giudiziaria anche su fronti che pensavamo archiviati per sempre, come le indagini sui crimini di guerra. Sin dai primi giorni dell’invasione dell’Ucraina, 41 Paesi stanno sostenendo l’azione della Corte penale internazionale. E oggi qui posso confermare che, come già stanno facendo altri Paesi, anche l’Italia a breve manderà in Ucraina un gruppo di esperti interforze, compreso un contingente della nostra polizia penitenziaria, coordinato da un magistrato, per essere di supporto alla Procura generale ucraina, nella raccolta di prove per l’accertamento delle responsabilità dei crimini di guerra, rispondendo ad un appello rinnovato anche ieri qui dalla procuratrice generale di Kiev".