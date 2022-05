APPIANO GENTILE - Dopo la bella vittoria per 2-1 sul campo dell'Udinese, l'Inter ha fatto rientro a Milano ed è subito scesa in campo, nella giornata di lunedì, al Suning Training Centre. Si tratta della prima seduta di allenamento in vista della sfida contro l'Empoli, in programma venerdì 6 maggio alle 18:45 a San Siro (qui i biglietti).

Grazie a Inter.it