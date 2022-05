Zelensky agli ucraini: "In questi giorni non ignorate sirene antiaeree"

(Agenzia Vista) Kiev, 07 maggio 2022 - "Chiedo a tutti i nostri cittadini - specie in questi giorni - di non ignorare le sirene antiaeree. Per favore, questa è la vostra vita, la vita dei vostri figli. Inoltre, attenetevi rigorosamente all'ordine pubblico e ai regolamenti sul coprifuoco nelle città e nelle comunità. Assicuratevi di rispettare il divieto di visitare le foreste nei territori occupati. C'è un grande pericolo per le mine lasciate dall'esercito russo", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky