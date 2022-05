Zelensky: "Raid dell'esercito russo in Ucraina per coprire insuccessi"

(Agenzia Vista) Kiev, 18 maggio 2022 - "I missili hanno colpito la regione di Leopoli, di Sumy e di Chernihiv. Attacchi aerei nella regione di Lugansk. Specifiche attività di sabotaggio nelle aree di confine dell'Ucraina. Tutto ciò non per creare tensione nel nostro Stato, non per testare la nostra forza. Questo è un tentativo dell'esercito russo di compensare una serie di fallimenti nell'est e nel sud del nostro Paese. Non possono dimostrare il successo con azioni militari nelle aree dove stanno provando ad avanzare, quindi provano a dimostrare successo con attacchi missilistici e altre attività", le parole del Presidente ucraino Zelensky in un video sui social.