Il caviale, vero protagonista delle cene estive di lusso

Caviale prezioso: le tipologie tra cui scegliere

Soprattutto ora, in vista dell'estate e delle cene in riva al mare, è fondamentale trovare gli ingredienti perfetti per una cena di alto livello. Dove trovare online un caviale di qualità, certificato e che arriva a casa in poche ore? Longino è una delle più antiche aziende importatrici di caviale, la prima ad essere autorizzata a introdurre nel mercato italiano il caviale fresco proveniente dall'Iran. Era il 1988 e da allora Longino & Cardenal ha continuato a distribuire il prestigioso caviale in quattro diverse tipologie.Il caviale è prodotto dalle uova dello storione , un pesce d'acqua dolce che vive nei fiumi e nei laghi dell'emisfero settentrionale del pianeta. Per questo il caviale è una specialità tipica dei paesi nordici, in particolare della Russia, che ne ha fatto uno dei prodotti di eccellenza nazionale. La più grande area di produzione è quella del Mar Caspio, dove viene pescata e trasformata anche da Azerbaigian, Iran, Kazakistan e Turkmenistan. Anche l'Italia può contare su una piccola produzione di caviale nostrano, molto apprezzato all'estero.Esistono molti tipi di questo prezioso alimento, ma i più conosciuti sono Beluga, Asetra, Baikal e Kaluga Amur. Il Beluga, un tempo presente anche nelle acque italiane, è oggi diventato il più raro e pregiato al mondo. Proviene dallo storione Huso Huso, il più grande del mondo, che raggiunge i 9 metri di lunghezza e raggiunge la maturità sessuale molto tardi, dopo circa 20 anni. Il caviale Beluga si distingue per un colore perlato e una consistenza setosa del gusto.Il caviale di Asetra è considerato tra i più raffinati, per il suo gusto particolare. Il colore tende al marrone ed il gusto presenta sentori molto caratteristici di nocciola, accompagnati da una particolare consistenza, grossolana e croccante. Viene prodotto da diverse specie di storione, tra cui il persiano Acipenser persicus, un pesce di taglia media che pesa fino a 80 kg.Il Baikal è forse il più delicato, dalla grana fine e dal colore tendente al nero. Proviene dai Baeri, un piccolo storione che ama vivere nelle profondità dei fiumi. Per garantire un gusto perfetto del caviale, i produttori di tutti i tipi utilizzano l'alimentazione "a gravità", impedendo ai pesci di raggiungere il fondo delle vasche con le reti e mangiando ciò che trovano nel fango del letto.Il Kaluga-Amur è un tipo di caviale piuttosto recente, nato incrociando le specie di Huso Dauricus e Acipenser Schrenkii, tipico del fiume Amur tra Russia e Cina. Il colore del caviale ha dei bei riflessi cangianti, tendenti al verde e al dorato. Per il suo gusto minerale è il preferito dallo chef per le preparazioni gourmet. In ogni caso il caviale va servito sempre in purezza, abbinandolo a preparazioni fredde o tiepide che non ne alterano il sapore e lo esaltino appieno. L'accompagnamento perfetto è con pasta, riso o patate. Si raccomanda di non toccare mai il caviale con utensili di metallo per non alterarne il sapore, ma di preferire strumenti in osso, madreperla, vetro o cristallo.