'2021 Gli Ufo sono reali': il nuovo libro dello scrittore del mistero Mario Contino

2021 Gli Ufo Sono Reali – Il libro



Cosa sono quindi gli Ufo?



Ad oggi, non è possibile fornire una risposta ufficialmente valida per mancanza di prove analizzabili secondo il metodo scientifico, ma si può senz'altro affermare che gli Ufo siano tecnologia aliena o tecnologia civile che trae origine dallo studio di tecnologia aliena.



Trame oscure e misteriose circondano il fenomeno Ufo-alieni, vero "ago della bilancia" che equilibra i livelli di forza militare delle nazioni, in uno scontro sotterraneo tra potenze economiche e militari che puntano al controllo del pianeta.



Senza offrire il fianco alle teorie del complotto, in questo libro, molti potranno trovare risposte immediate ad alcune delle domande che ci si pone più frequentemente su questo inquietante fenomeno.



La prefazione del libro è stata curata dal sociologo e responsabile del portale “Misteri Channel Show”, dott Dario Sanfilippo.



All'interno dell'opera sono presenti brevi interviste sul tema Ufo che l'autore ha posto a diversi ricercatori: Simone Leoni, Sergio Succu di Luoghimisteriosi.it , il ricercatore, nonché presidente FUI (Federazione Ufologica Italiana), Danilo Iosz e la ricercatrice Federica Baldi.

