A Conversano 'Le Vie dei Saperi e dei Sapori Music Tour'

CONVERSANO (BA) - Anche per l’estate l’associazione turistica Pro Loco di Conversano, in collaborazione con Frakasso organizza Le Vie dei Saperi e dei Sapori Music Tour. Una nuova veste per la manifestazione, per riportare la musica dal vivo tra le strade del comune, in location d’eccezione.Contaminazioni artistiche, musicali e poetiche, per un’edizione sostenuta dall'Amministrazione Comunale, dalla presidenza del Consiglio Regionale e patrocinata da Unpli Puglia.Inoltre, per il 2022 sono presenti tre collaborazioni con realtà del territorio quali: Associazione Musicale Arterà, ABA ass. Bambini autistici e Libreria Emmaus.Le visite guidate propongono tre itinerari differenti, non ci saranno dunque solo spettacoli live, ma anche un tour dei luoghi più importanti di Conversano. Quattro eventi che si terranno il 22-24-29 luglio e il 2 settembre.Si avvicenderanno, nelle varie date, Chiara Liuzzi, Marcello Veneziani, Ultima Fermata Broadway, Carol Cozzolongo e gli Swing39.