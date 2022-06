Ospedale Manduria, Perrini (FdI): "Strappati alla ASL di Taranto impegni precisi per una sanità migliore"

BARI - “L’incontro di questa mattina con i vertici della ASL di Taranto – il dg Colacicco, il ds Minerva e la responsabile del servizio Farmaceutico Moscogiuri – è stato decisamente positivo. Anche grazie alle nostre continue sollecitazioni per l’ospedale di Manduria ci sono buone notizie: davanti a noi è stato preso l’impegno che fra un mese (vale a dire a fine luglio) il nuovo reparto di Terapia Intensiva potrà essere inaugurato, questo significa lo spostamento dei posti letto dal quarto piano a piano terra, così che nello spazio lasciato libero potrà essere riattivato il reparto di cardiologia. Non solo, abbiamo anche avuto rassicurazioni che con il trasferimento di un nuovo chirurgo, il reparto di Chirurgia generale funzionerà meglio.Resta il nodo del Pronto Soccorso che andrebbe potenziato in vista dell’estate, conosciamo i problemi di reperibilità di medici, per questo abbiamo chiesto alla direzione generale un altro sforzo per dare ai cittadini di Manduria, e non solo, una migliore assistenza nei casi di emergenza/urgenza.Confidiamo nel lavoro della task force istituita ad hoc dalla Asl proprio per fare un focus sull’ospedale di Manduria". Così in una nota il presidente della Commissione criminalità, Renato Perrini (FDI).