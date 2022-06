Bari, giunta approva studi di fattibilità per due rotatorie da realizzare nei pressi della Nuova San Paolo e del complesso Bari Domani

BARI - Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato nei giorni scorsi due studi di fattibilità relativi alla realizzazione di altrettante rotatorie lungo strada Caratore del Carmine (S.P. 110 Modugno- Carbonara), in corrispondenza del complesso Bari Domani, e lungo la strada ex S.P. 54 nei pressi dell’accesso a via Enrico Dalfino, nel quartiere denominato Nuova San Paolo.Per quanto riguarda la prima opera, il progetto risponde innanzitutto alla necessità di garantire l’accesso in sicurezza alle residenze esistenti, in tutte le direzioni di marcia, favorendo anche la moderazione della velocità di transito attraverso la funzione di traffic calming che la nuova tipologia di incrocio sarà in grado di assicurare.Il secondo intervento, invece, oltre ad assicurare l’accesso all’area residenziale denominata “Nuova San Paolo”, consentirà anche la connessione diretta e sicura con le aree in cui ricadono i campi sportivi, oggi separati dalla strada provinciale e per questo inutilizzati.Entrambi i progetti, inoltre, prevedono la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione, l’eventuale rafforzamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e interventi di sistemazione a verde nelle isole spartitraffico e all’interno delle rotatorie.“All’interno del Piano triennale delle opere pubbliche - commenta Giuseppe Galasso - trovano spazio questi importanti studi di fattibilità relativi a due opere molto attese dai residenti. Le rotatorie sorgeranno, infatti, su strade ad alto scorrimento per rendere più agevole e sicuro l’ingresso ai complessi residenziali esistenti. In particolare, la rotatoria che sorgerà tra Modugno e Carbonara sarà realizzata in corrispondenza dell’accesso attualmente utilizzato dagli autobus; verrà contestualmente invertito il senso di percorrenza della viabilità interna circostante il complesso edilizio, in modo tale da servire con la rotatoria tutte le possibili direzioni di marcia.Per quanto riguarda il territorio della Nuova San Paolo, la rotatoria permetterà non solo di accedere dalla ex strada provinciale ma anche di raggiungere gli impianti sportivi ubicati al di là della provinciale stessa in modo sicuro, anche a piedi, grazie all’esecuzione di marciapiedi e attraversamenti pedonali, o in bicicletta, attraverso il percorso ciclabile anulare che sarà realizzato attorno alla rotatoria. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare nel più breve tempo possibile le progettazioni esecutive delle due opere, al fine di realizzarle nell’ambito degli accordi quadro per le manutenzioni straordinarie delle strade già appaltati o di prossimo appalto”.L’importo di ciascun intervento ammonta a 600mila euro.