A Taranto il 1° Festival Internazionale di Poesia Civile e Contemporanea del Mediterraneo

TARANTO - Continua il Primo Festival di Poesia Civile e Contemporanea del Mediterraneo e annuncia un calendario ricco di appuntamenti imperdibili.In data 16 giugno 2022, alle ore 21:00, si terrà live on line sulla Pagina Facebook del festival ( https://www.facebook.com/festivalpoesiamediterraneotaranto ) e sul canale YouTube la lettura della raccolta poetica “La forma del vuoto” (Lieto Colle, 2019) di Marisol Bohórquez Godoy; dialogherà con l’autrice Paola Mancinelli (poetessa).DOVE: on line sulla Pagina Facebook del FestivalQUANDO: 16/06/2022ORARIO: Inizio h 21:00In data 18 giugno 2022, alle ore 19:00, si terrà presso Palazzo Ulmo, nel cuore della Città Vecchia di Taranto, la presentazione dell’Antologia “La Poesia delle Donne in Puglia” a cura del Prof. Daniele Giancane, (Tabulafati Edizioni); dialogherà con l’autore Ida Russo (docente e scrittrice).A seguire, reading poetico delle poetesse. Incursioni teatrali a cura di Nicola Accettura.