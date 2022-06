'Allora Fest’, l'attore premio Oscar Jeremy Irons è arrivato oggi in Puglia

BRINDISI - Puglia da red carpet, è atterrato oggi all’aeroporto di Brindisi il premio Oscar Jeremy Irons ed altre star di Hollywood sono in arrivo. È tutto pronto per la prima edizione di “Allora Fest”, che verrà presentato alla stampa domattina lunedì 20 giugno alle ore 11.00, nella Sala di Jeso del Palazzo della Presidenza regionale (L.re N. Sauro 33). “Allora Fest” è il Festival Internazionale di Cinema, Arte e Musica, in programma ad Ostuni dal 21 al 26 giugno 2022.Alla conferenza stampa interverranno il presidente Regione Puglia, l’assessore regionale al Turismo, la consigliera regionale alle Politiche culturali, economia della cultura e valorizzazione del territorio, il direttore generale del Dipartimento regionale Turismo, Aldo Patruno, il direttore generale Pugliapromozione, Luca Scandale, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, il presidente della Provincia di Brindisi, Toni Matarrelli, il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, un rappresentante del comune di Ostuni, la presidente della Fondazione Apulia Film Commission, Simonetta Dello Monaco, il direttore creativo, Riccardo Ruini, e il co-fondatore, Giovanni De Blasio, e le direttrici artistiche dell’evento ostunese, Silvia Bizio e Sol Costales Doulton.