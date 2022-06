Amministrative: in Puglia arrivano Malpezzi e Serracchiani

"Saranno tre momenti importanti per la nostra comunità, non solo perché siamo nel rush finale di queste amministrative, ma anche perché avremo modo di raccontare ai nostri riferimenti nazionali il lavoro di questi anni”, conclude Lacarra.

BARI - “Procedono spedite le attività di campagna elettorale a sostegno dei candidati del centrosinistra in tutta la Puglia. Domani in particolare avrò il piacere di accompagnare le capogruppo del PD Simona Malpezzi e Debora Serracchiani in un tour di tre tappe". Lo dichiara il segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra."Alle 16.30 - prosegue - saremo a Bitonto a sostegno del candidato Sindaco Francesco Paolo Ricci presso il suo comitato elettorale. Saremo poi a Terlizzi per supportare il candidato Sindaco Michelangelo De Chirico presso il suo comitato elettorale alle 18.30 e poi per un comizio alle 19. Infine alle 20 ci ritroveremo a Barletta al fianco della candidata Santa Scommegna.