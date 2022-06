(via Uefa Euro 2024)





Nel Gruppo 3 della League A l’Inghilterra perde 1-0 a Budapest con l’Ungheria. L’ Ungheria è prima a 3 punti. Nel Gruppo 3 della League B la Bosnia pareggia 1-1 a Helsinki con la Finlandia. Il Montenegro vince 2-0 a Podgorica con la Romania ed è primo con 3 punti.

In Nations League nella prima giornata nel Gruppo 1 della League B l’ Armenia vince 1-0 a Yerevan con l’ lrlanda ed è prima con 3 punti. Nel Gruppo 1 della League C la Turchia prevale 4-0 a Istanbul con le Isole Far Oer. Il Lussemburgo supera 2-0 a Vilnius la Lituania. La Turchia e il Lussemburgo sono primi a 3 punti.