Avis Foggia: il 30 giugno donazione speciale per i 200 anni della Brigata Pinerolo

Nel capoluogo, precisamente in piazza Cavour, davanti alla villa comunale, si potrà donare il sangue a partire dalle 8 grazie alla presenza di un'autoemoteca. La donazione è aperta a civili e militari. Con i volontari dell'Avis Comunale di Foggia, saranno presenti anche i militari del 21° reggimento artiglieria “Trieste” e dell'11° reggimento genio guastatori, entrambi con sede a Foggia.





La finalità dell' evento è quella di promuovere la cultura della donazione e l'importanza di stili di vita sani, responsabili e solidali in favore di chi, per vari motivi, necessita di sangue. Un impegno concreto da parte dei soldati e della popolazione, sempre uniti per il bene della comunità. E’ la prima volta che in Puglia viene organizzata una donazione simultanea che si svolgerà nello stesso giorno e nella stessa ora in sei città della Regione.

FOGGIALa Brigata Pinerolo compie 200 anni e ha scelto di celebrare l’evento con un’iniziativa dedicata alla cultura della donazione del sangue, per il sostegno delle persone che ne hanno la necessità. Grazie all’intesa tra Esercito e AVIS Puglia, il 30 giugno, militari e volontari potranno donare il sangue nelle autoemoteche allestite in 6 piazze pugliesi (Bari, Trani, Lecce, Altamura, Barletta, Foggia).