Azione presenta mozione per ritorno al nucleare, Calenda: "Siamo d'accordo con la Lega"

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2022 - "Se siamo d'accordo con la Lega sul nucleare? Certo. Ci sono molte cose per cui siamo d'accordo con la Lega. È una questione di pragmatismo. Viceversa siamo spesso in disaccordo con il centrosinistra quando dice di voler fare le cose ma non spiega come" così il leader di Azione Carlo Calenda a margine della conferenza stampa al Senato in Sala Nassirya sulla presentazione della mozione per il ritorno all'energia nucleare in Italia.