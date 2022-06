Bari, al via 'Legal Young City Summer Camp'

BARI - Tre giorni carichi di emozioni e di riscontri per concludere un anno di gran lavoro all’interno della rete del Legal Young City. Da laboratori ad incontri con personaggi della cultura, da momenti di riflessione a serate spensierate, dal 7 al 9 giugno Villa Artemisia dalle 9 alle 13 e poi la sera a partire dalle 20,30, accoglierà il Summer Camp del progetto nato per promuovere i temi alla tutela del diritto di accesso alle tecnologie digitali, alla promozione del principio di partecipazione, alla costruzione di una cultura della responsabilità, della sostenibilità ambientale, dell'inclusione, della parità di genere, del protagonismo giovanile, della legalità e della non violenza.E proprio in quei giorni verrà presentata la mappa dei cantieri di innovazione, realizzata dall’artista barese Gianfranco Bonadies, in cui vengono ritratti i luoghi di rigenerazione urbana raccontati nei podcast dai ragazzi della redazione del network.Il Summer Camp costituirà un momento di ritrovo per le associazioni che operano sul territorio, un modo per festeggiare i risultati ottenuti e per prospettare nuovi traguardi da raggiungere con l’aiuto dei soci e di tutti coloro che hanno a cuore la propria città. A partecipare saranno anche i ragazzi che hanno preso parte alla redazione della web radio del Legal Young City Network, autori dei podcast ascoltabili sul sito www.legalyoungcity.it Colonna sonora del Camp sarà il brando “Decidiamolo insieme” di Pasquale Giura (associazione Kreattiva) che con ha collaborato con gli alunni delle classi 3° e 4°, dell’IISS Majorana (indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo) di Bari Palese per la realizzazione del videoclip.E durante le tre giornate del Camp i giovani redattori continueranno nel loro lavoro da cronisti facendo interviste agli ospiti: Marco Modugno, 19 anni, attivista di Fridays For Future Bari e studente al primo anno di Giurisprudenza, uno degli otto portavoce nazionali del movimento Fridays for Future, fondato da Greta Thunberg, Domenico Mortellaro, autore barese, criminologo ed esperto di sociologia del crimine e della devianza, autore del libro "Bari - Calibro 9, storia della camorra barese", Pietro Fragasso, di Cerignola, presidente della Coop. Sociale "Pietra di Scarto" impegnato da anni nella lotta alla mafia e al caporalato nel foggiano.Il Summer Camp è un evento promosso dall’Unione Europea; Repubblica Italiana; Regione Puglia grazie al Po FESR-FSE 2014/2020.Realizzato da: Caps, Il Nuovo Fantarca, Kreattiva, Artes, Informa, Comune di Bari, con il supporto di "Spine, TouPlay, CSV Bari San Nicola, Tracce verdi".Ecco nel dettaglio il PROGRAMMA del SUMMER CAMP di LEGAL YOUNG CITY9:00-10:30 Patrizia Rossini, dirigente IC Japigia 1 Verga introduce Marco Modugno portavoce nazionale del Fridays For Future11:00-12:30 Cooperativa Sociale Tracce Verdi terrà un “Laboratorio di piantumazione”Parteciperanno i ragazzi degli istituti IC Japigia 1 – Verga e IPSIA Santarella9:00-10:30 Domenico Mortellaro, Autore del libro “Bari Calibro 9. Storia della Camorra barese”11:00-12:30 associazione Tou Play con “Ogni gioco ha le sue regole”Parteciperanno i ragazzi degli istituti: I.C.S. “Imbriani – Piccarreta”; Istituto Tecnico Commerciale Statale "Piero Calamandrei"9:00-10:30 Pietro Fragasso della Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”11:00-12:30 Spine introduce “Fai rumore” del collettivo Moleste, intervengono le autrici Francesca Torre e La TramParteciperanno i ragazzi degli istituti: Scuola secondaria di 1° grado “Domenico Vacca”; Istituto Comprensivo Aristide Gabelli; Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale Marco PoloMusica e commento live dai ragazzi della redazione di Legal Young City!Sarà possibile visitare la mostra di fumetto “Le articolo autodeterminativo” a cura del collettivo Moleste.Durante le tre giornate a dare una mano ci saranno i volontari del CSV Bari San Nicola presente anche con il suo desk informativo per promuovere le attività sociali sul territorio barese e far conoscere le associazioni di volontariato che si impegnano sui temi affini a quelli del Legal Young City.Le iniziative continuano anche la sera con gli spettacoli teatrali serali (inizio ore 20,30) a cura del Nuovo Fantarca. Anche in questo caso i temi che verranno affrontati saranno sul sociale, sulla lotta alla mafia e contro la violenza sulle donne: il 7 giugno Stoc' Ddo, della compagnia Meridiani Perduti, dedicato al caso Michele Fazio; l’8 giugno U'Parrinu, di Christian di Domenico, dedicata a don Pino Puglisi; il 9 giugno Rita, della compagnia teatrale Kuziba, incentrata sul tema della violenza sulle donne.