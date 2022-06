Bari, giunta approva accordo quadro triennale per la manutenzione ed estensione degli impianti di irrigazione nelle aree verdi della città

BARI - Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, nei giorni scorsi la giunta ha approvato i lavori di durata triennale (annualità 2022/24) per la manutenzione e l’ampliamento degli impianti di irrigazione a servizio di giardini e parchi cittadini, per un importo di 900mila euro.Attualmente sul territorio comunale si contano circa 110 diversi impianti di irrigazione, realizzati in tempi differenti, ma sostanzialmente costituiti da un sistema di adduzione, serbatoi e rete di distribuzione. Obiettivo del provvedimento approvato è quello di garantire l’efficienza degli impianti, assicurare un corretto funzionamento dei presidi e dei dispositivi tecnologici a servizio degli impianti di irrigazione ed aumentarne l’estensione, anche tenuto conto delle prossime realizzazioni di aree a verde.“Questa approvazione è finalizzata all’inserimento nel Piano triennale delle opere pubbliche di un nuovo accordo quadro dedicato agli impianti di irrigazione che, con l’aumento dei giardini e dei parchi in città, diventano necessari a garantire lo stato di salute di alberature, arbusti e prati - commenta Giuseppe Galasso -.In questo modo sarà possibile sia realizzare nuovi impianti di irrigazione, sia ampliare o rinnovare quelli esistenti, garantendo al contempo la manutenzione delle componenti eventualmente ammalorate. Per questo abbiamo predisposto uno strumento che ne garantisca la manutenzione e il buon funzionamento, stanziando 900mila euro sul triennio 2022/24.Con l’innalzamento delle temperature medie e i picchi di calura estiva che si registrano sempre più frequenti, questo provvedimento risponde a un approccio lungimirante, teso a tutelare le aree verdi, che, complice anche l’emergenza sanitaria degli ultimi due anni, sono diventati non solo luoghi di ritrovo ma veri e propri punti di riferimento per tutta la comunità cittadina”.