Basket, Happy Casa Brindisi: Alessandro Zanelli non rinnova il contratto

L’accordo non c’è stato e Zanelli dopo quattro anni dovrà lasciare Brindisi. Il cestista ha giocato 161 partite con l’ Happy Casa tra Campionato Coppa Italia e Champions League. Marino e Giofrè presto dovranno attivarsi sul mercato per trovare un sostituto di Zanelli e rinforzare la squadra brindisina per la prossima stagione.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Alessandro Zanelli non ha rinnovato il contratto. Il vincolo del cestista con la squadra pugliese scade il 30 Giugno 2022. Zanelli si è incontrato con il presidente Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè per trovare l’intesa economica.