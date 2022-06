Lino Banfi e Ron Moss al Teatro Orfeo con 'Viaggio a sorpresa'

TARANTO - Sarà proiettato mercoledì 15 giugno a Taranto nella meravigliosa cornice del Cinema Teatro Orfeo alla presenza degli attori e della produzione il nuovo film di Ronn Moss e Lino Banfi "Viaggio a Sorpresa" girato interamente in Puglia e co-prodotto dalla BCC San Marzano.La pellicola, ambientata tra New York e la Puglia e che ha come protagonisti l’attore americano Ronn Moss, conosciuto dal grande pubblico come Ridge di Beautiful e l'icona italiana Lino Banfi, è stata prodotta da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia e 11:11 Films International, in coproduzione con la BCC San Marzano di San Giuseppe, Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto D’Introno, Nicola Palermo. Inoltre, il progetto si è avvalso del supporto di Regione Puglia e Apulia Film Commission.La distribuzione di Viaggio a Sorpresa – Surprise Trip è stata affidata a Minerva Pictures, che ha anche presentato il film al Marché du Film del Festival di Cannes 2022, dopo il successo della presentazione al Festival del Cinema di Venezia 2021.Nel cast, inoltre, figurano anche Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Pietro Genuardi, Massy Pipitone, Sophie Cavaliere e Gigi Mastrangelo, storico capitano della nazionale di pallavolo.La trama del film è incentrata su Michael, un broker di New York che ha sempre desiderato vivere in Italia. Decide, quindi, di comprare una masseria in Puglia e rivoluzionare la sua vita. Giunto nella penisola, tuttavia, verrà subito travolto da una esuberante ed eccentrica famiglia pugliese, ritrovandosi al centro di numerose vicende e di molti fraintendimenti.Ore 18.00 Foto e IntervisteOre 18.30 Presentazione Cast Attori e ProduzioneOre 19.00 Proiezione FilmA seguire foto con attori e castINGRESSO PUBBLICO DALLE ORE 18.00INFO E PREVENDITA @TEATRO ORFEO TEL. 099 453 3590 - 3290779521Ticket in vendita online su www.teatrorfeo.it e presso il botteghino del teatro tutti i giorni dalle ore 18 in poi.