Basket, Happy Casa Brindisi: Fabio Corbani potrebbe diventare collaboratore del tecnico Frank Vitucci

La squadra della provincia di Brescia è retrocessa in Serie B. Nel 2015 ha allenato il Cantù in A/1. Presto il presidente dell’ Happy Casa Brindisi Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè lo contatteranno per cercare di trovare l’ intesa economica per l’eventuale arrivo a Brindisi.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Fabio Corbani potrebbe diventare collaboratore di Frank Vitucci. Corbani avrebbe buone possibilità di entrare a far parte dello staff tecnico del coach della squadra brindisina Vitucci. Nella stagione che è terminata l’8 Maggio 2022 Corbani è stato il tecnico dell’Orzinuovi in A/2 maschile.