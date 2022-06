Basket, Happy Casa Brindisi: interesse per Miaschi del Treviglio e Bolpin del Forlì

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi si sta attivando sul mercato. La società pugliese è interessata a Federico Miaschi del Treviglio e Riccardo Bolpin del Forlì. Presto il direttore sportivo Simone Giofrè inizierà le trattative col Treviglio e il Forlì, due società che giocano in A/2 per trovare l’intesa economica per fare arrivare a Brindisi questi due cestisti.

I pugliesi potrebbero contattare inoltre il Monferrato società di A/2 per avviare una trattativa per Alvise Sarto. Nella prossima stagione l’ Happy Casa Brindisi avrà come obiettivi la salvezza e la qualificazione ai play off scudetto.