Basket, Happy Casa Brindisi: Riccardo Visconti non rinnova il contratto

(via Happy Casa Brindisi fb)





Il giocatore ha contribuito in modo decisivo alla salvezza raggiunta dalla squadra pugliese nella scorsa stagione. E’ stato tra i migliori dell’ Happy Casa sia dalla lunga distanza che sotto canestro. Il presidente Fernando Marino e il direttore sportivo Simone Giofrè dovranno attivarsi sul mercato per sostituirlo in maniera adeguata.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Riccardo Visconti non ha rinnovato il contratto. Non è stata raggiunta l’intesa economica tra il cestista e la società pugliese. Il vincolo scadeva il 30 Giugno 2022. Visconti ha lasciato Brindisi dopo due stagioni.